محافظ الأنبار يعلن عن خطة لإعادة نازحي المحافظة إلى مناطقهم

2020/11/29 | 18:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، اليوم الأحد، أن المحافظة تشهد عودة يومية للنازحين، مشيرا الى وجود خطة لإعادة النازحين إلى مناطقهم مع نهاية العام الجاري.





ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الدليمي قوله، إن “مخيمات النازحين مؤمنة وبشكل كامل منذ بدء النزوح”، مؤكداً “عدم وجود أي خرق أمني بهذا الصدد”.





وأضاف، أن “المحافظة كانت تضم أكثر من 1400 عائلة نازحة، حيث تمت إعادة أكثر من 300 عائلة”، لافتاً إلى أن “عمليات العودة تجري يومياً أو بين يوم وآخر”.

وتابع أن “هنالك خطة لإعادة الجزء الأكبر من النازحين خلال نهاية العام الجاري”، مبيناً أن “عودة النازحين تجري بطريقة طبيعية، ولا تتدخل الحكومة أو أي منظمة دولية بعودتهم”.





واشار الى “استمرار الإعمار في المحافظة”، لافتا الى أن “بعض المناطق كانت فيها مشاكل، وتم إيصال الخدمات لها، وأصبحت جاهزة، فضلا عن حل عدد من المشاكل الأمنية لدى بعض النازحين، من خلال المطالعة المجتمعية، وبعض اللجان والمنظمات وشيوخ العشائر، ووضع آلية لاستحصال الموافقات لضمان عودتهم”.





واكد الدليمي أن “بعض المناطق كانت فيها مشاكل أمنية، وبعض المخلفات الحربية، والآن أصحبت مؤمنة ومحصنة بشكل جيد”، مشددا على “أهمية أن تكون هنالك تخصيصات مالية للأسر العائدة من وزارة الهجرة، لكن الوضع المالي في البلد انعكس سلبا على هذا الملف”.

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