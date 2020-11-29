الخارجية النيابية: الامارات لم تبلغ العراق لغاية الان بقرار ايقاف تأشيرات المسافرين

2020/11/29 | 18:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاحد، ان دولة الامارات لم تبلغ الحكومة العراقية ايقاف تأشيرات المسافرين العراقيين.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “اللجنة ترفض القرار الاماراتي الاخير بشأن ايقاف اصدار تأشيرات الدخول للمسافرين العراقيين”، لافتا الى ان “الامارات لم تبلغ الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بايقاف تأشيرات المسافرين رسميا لغاية الان”.

واضاف ان “وزارة الخارجية ابلغت لجنة العلاقات الخارجية النيابية بعدم تسلمها أي وثيقة رسمية بمنع المسافرين الى الامارات”، مبينا ان “قرار الامارات يمس بشخصية المواطن العراقي”.

واعتبر تحالف الفتح ، امس السبت، صمت الحكومة المركزية عن قرار الامارات الاخير بمنع دخول العراقيين الى اراضيها بانه استمرار لنهج الاستهانة بالسيادة العراقية.



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