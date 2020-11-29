التغيير: الوفود الكردية لا تملك صلاحيات التفاوض مع بغداد

2020/11/29 | 18:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد عضو حركة التغيير جولي أسعد، الأحد، أن الوفود الكردية التي تذهب لزيارة العاصمة بغداد لاتملك صلاحيات التفاوض والتوقيع على الاتفاقيات.

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