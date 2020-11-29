العراق يتراجع 9 مراكز في ترتيب عدد إصابات ووفيات

2020/11/29 | 18:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الصحة والبيئة، تراجع العراق في ترتيب عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.وقال مدير إدائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن العراق تراجع إلى الترتيب الـ20 بعد أن كان في …

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