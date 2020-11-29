الصحة 'تتفائل' في الترتيب الجديد للعراق بشأن كورونا

2020/11/29 | 18:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، ان العراق تراجع في الجدول العالمي لعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، مؤكدة عدم إمكانية الحكم حاليا بانحسار الوباء.

جاء ذلك في تصريح لمدير دائرة الصحة العامة في الوزارة، رياض عبدالأمير، لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (29 تشرين الثاني 2020)، ذكر فيه إن "العراق تراجع إلى الترتيب الـ20 بعد أن كان في الترتيب الـ11 في الجدول العالمي لعدد الإصابات بفيروس كورونا، كما تراجع أيضا إلى الترتيب الـ22 بعد أن كان في الترتيب العالمي الـ12 من حيث عدد الوفيات بكورونا".

وأكد عبدالأمير، على "عدم إمكانية الحكم حاليا بانحسار الوباء، خاصة ونحن في فصل الشتاء، والذي يحتمل أن تزداد فيه الإصابات أسوة بدول العالم".

وأوضح، أن "استمرار نزول عدد الإصابات إلى نهاية فصل الشتاء، فإن ذلك يعطي إشارة إلى انحسار الوباء، بسبب تحقق مناعة مجتمعية واسعة، ساهمت بتقليل فرص انتقال الوباء".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، أعلنت اليوم الاحد، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، و1614 إصابة اضافية، و2366 حالة شفاء أخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية في عموم محافظات العراق.

جاء ذلك في بيان للوزارة تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، (29 تشرين الثاني 2020)، وفيما يلي نصه:-

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