قمة 'دباشان' بين 'اليكيتي و التغيير' تخرج بـ 3 قرارات بينها أزمة بغداد وأربيل

2020/11/29 | 18:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أصدر الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، الأحد، بيانا مشتركا أكدا خلاله على ضرورة تشكيل وارسال وفد صاحب قرار حكومي الى العاصمة الاتحادية بغداد لايجاد حلول جذرية لمسألة الموازنة ورواتب موظفي اقليم كوردستان.

وذكر البيان المشترك للحزبان والذي عقد في منطقة دباشان بمدينة السليمانية وتابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (29 تشرين الثاني 2020)، ان الاجتماع "تمحور حول بحث اخر المستجدات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العراق عموما، وتحديدا فيما يخص سوء الاوضاع المعيشية لمواطني وموظفي الاقليم، والذي كان سبب الازمة المالية وانتشار جائحة كورونا، واتضح اكثر، بعد اصدار مجلس النواب القانون الخاص بالعجز والاقتراض المالي."

واكد المجتمعون على "ضرورة تمتين العلاقات بين حكومتي الاقليم والمركز، واتخاذ خطوات سريعة لمعالجة المشاكل".

وتمخض الاجتماع عن عدة قرارات نصها ما يلي:

-1 الاسراع بتشكيل وارسال وفد حكومي صاحب قرار الى بغداد لاجراء المباحثات وايجاد حلول جذرية وانهاء مشكلة الموازنة ورواتب اقليم كوردستان، في الوقت ذاته يجب ان تكون هذه الخطوة اساسا قويا لقانون الموازنة الاتحادي للعام المقبل 2021.

-2 نرحب بتطور الخطوات حول نظام اللامركزية الادارية والمالية، والذي ورد في برنامج الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان.

- 3 تهيئة ارضية ملائمة لاجتماع الاطراف السياسية الكوردستانية وتطوير العلاقات في سبيل حل المشاكل التي تواجه واقع العراق بشكل عام واقليم كوردستان خصوصا.

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