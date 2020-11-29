2020/11/29 | 18:53 - المصدر: عين العراق

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تحالف عراقيون: اللجان التحقيقية وسيلة حكومية للتسويف

عد النائب عن تحالف عراقيون حسن فدعم، الاحد، اللجان التحقيقية التي تشكلها الحكومة بانها وسيل للتغطية عن الامر المراد الصمت عنه.

وقال فدعم ان “الحكومات المتعاقبة على العراق اغرقت البلاد باللجان التحقيقية ولم نسمع ولم يطلع الراي العام على نتائجها”.

واضاف ان “اللجان التحقيقية باتت وسيلة تستخدمها الحكومة عندما تريد الصمت او التغطية عن حدث معين تشكل له لجنة تحقيقية لتسويف الحدث”، مشيرا الى ان “المواطن توصل الى قناعة تامة بان اللجان التحقيقية اجراء تسويفي مما افقد امر اللجان الثقة”.

واستبعد فدعم “خرج اللجان التحقيقية المشكلة باي نتيجة او محاسبة مقصر تثبت ادانته”.

وشكلت الحكومات المتعاقبة مئات اللجان التحقيقية بقضايا قتل واغتيال وحالات فساد هزت اركان الدولة ولعل ابرزها لجنة التحقيق بسقوط الموصل ولجنة التحقيق بمجزرة سبايكر ولجنة اغتيال قادة النصر التي لم تعلن نتائجها لغاية الان .

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