حكومة واسط تؤكد المضي بفتح ساحة اعتصام المحافظة وتتحدث عن توجيه من بغداد

2020/11/29 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

أكد نائب محافظ واسط، عادل الزركاني، الأحد، 29 تشرين الثاني، 2020، المضي بفتح ساحة اعتصام المحافظة، والمبنى الحكومي، مبينا ان هذا الأمر لم يعد رغبة محلية وأنما هنالك توجيه من الحكومة المركزية في بغداد بشأن ذلك.

وقال الزركاني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة المحلية في محافظة واسط لن تقف ضد التظاهرات والمتظاهرين أو تقف عائق أمام تواجدهم في الساحة، شريطة عدم اغلاق الشوارع أو مبنى الحكومة المحلية في المحافظة".

واضاف أن "استمرار عمل الحكومة المحلية في واسط بأماكن بديلة، بسبب غلق المتظاهرين للمبنى الرئيسي، بات أمراً غير منطقي".

واشار الزركاني إلى أن " فتح الطرق ومبنى الحكومة المحلية ليس رغبة محلية فقط وانما هنالك توجيه مركزي بذلك لغرض تقديم الخدمة للمواطنين ".

وفي وقت سابق، اصدرت مديرية شرطة محافظة واسط، الأحد، (29 تشرين الثاني، 2020)، بياناً بعد الأحداث التي شهدتها ساحة التظاهرات في المحافظة يوم أمس، فيما وجهت دعوة للمتظاهرين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال عدم المساس بمقدرات الدولة والعبث بالممتلكات العامة والخاصة.

وقال قسم الإعلام في المديرية في البيان الذي تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه إن "ما جرى يوم امس من تداعيات وتصعيد لم نرتضيه نحن كجهة أمنية تحاول جاهدةّ أن توفر الأمن في ربوع المحافظة، ولم يرتضيه الشارع الواسطي من ابناء المحافظة المتمثلة بساداتها وشيوخها ووجهائها ومثقفيها وفنانيها وجميع شرائح المجتمع والتي انتجت عن احداث مؤسفة ادت الى انتحار مواطن واصابة العشرات من ضباط ومنتسبي شرطة واسط".

واضاف البيان أن "احداث يوم أمس تسببت بتضرر الاليات من رشق بعض المتظاهرين بالطوب والحجارة"، مبينا أن "كل تلك التداعيات الخطيرة الا اننا التزمنا بأوامر وتوجيهات وزارتنا الموقرة والتي نصت على رباطة الجأش والتحلي بالصبر وعدم الانجرار الى التصرفات الفردية وعملنا على اماطة الاذى عن اخواننا المتظاهرين كونهم من ابناء جلدتنا وكلانا من ابناء المحافظة التي طالما كان السلام والامن تيجانها".

وتابع :"من هذا المنبر نخاطب الاخوة المتظاهرين السلميين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال عدم المساس بمقدرات الدولة والعبث بالممتلكات العامة والخاصة كونها ملك الشعب وليس ملك جهة معينة".

واشار البيان إلى أنه "نحن كمؤسسة امنية عاهدنا الله والوطن والشعب ان نصون الامانة وان نضحي بالغالي والنفيس من أجل ان نوفر الامن لواسط العزيزة ولن نسمح للعابثين او لمن يحاول زعزعة الامن وسنتصدى لكل من ينكل بسيادة العراق ويخترق قوانينه".

ولفت إلى أن "أبواب مديريتنا مفتوحة على مصراعيها لاستقبال الجميع دون تمييز طائفي او عرقي او طبقي نلبي لكم كل متطلباتكم وسعى لتوحيد الصفوف خدمة لواسط واهلها الطيبين".

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