عبد الغني الاسدي يؤكـد اهمية دور الاسرة التربوية والتعليمية في تصويب مسار المجتمعات

2020/11/29 | 18:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أكـد رئيس جهاز الامن الوطني عبدالغني الاسدي اهمية دور الاسرة التربوية والتعليمية في تصويب مسار المجتمعات.جاء ذلك خلال لقاء الاسدي ، بنخبة من الاساتذة والاكاديميين في جامعة ذي قار للاستماع الى وجهات نظرهم حول حلحلة الازمة في الناصرية ./انتهى5

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