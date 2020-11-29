احتفالية رياضية لنجوم مونديال المكسيك بالذكرى ٣٥ للتأهل إلى كأس العالم

2020/11/29 | 18:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا / نظم نجوم مونديال المكسيك احتفالية بذكرى مرور ٣٥ عاما على تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم في المكسيك عام ١٩٨٦ في ملتقى بن رضا علوان.وحضر الاحتفالية عدد من نجوم منتخبنا المشارك في المونديال باسل كوركيس غانم عريبي وجمال على ورحيم حميد وإسماعيل محمد وكريم علاوي وشاكر محمود وكريم صدام، حيث استذكر المحتفلون النجوم الذين رحلوا من جيل المونديال ، وهم ناطق هاشم وعلى حسين وأحمد راضي وناظم شاكر بقراءة سورة الفاتحة./انتهى

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