2020/11/29 | 18:59 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان لمكتب الاعرجي: فريق أزمة الطوارىء لم يأتِ ليقتحم ساحة أو تجمعا في الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/29 | 18:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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