صور.. ذوو اللواء محمود بيسرى يزورون ضريح مام جلال

2020/11/29 | 19:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع ذوو اللواء الراحل " محمود بيسري" يوم الاحد، اكاليل من الزهور على ضريح فقيد الامة الرئيس مام جلال في تلة دباشان بمدينة السليمانية.

الزيارة جاءت، تعبيرا عن الوفاء ، والمضي على نهج حزب الشهداء، الاتحاد الوطني الكوردستاني، ونهج فقيد الامة الرئيس مام جلال.

والقائد والبيشمركة العتيد اللواء محمود بيسري كان قائدا لقوات سكرتارية فقيد الامة الرئيس مام جلال، وافته المنية يوم الاحد الماضي بعد اصابته بفايروس كورونا.

PUKmedia ترجمة‌

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