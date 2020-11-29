ترامب: ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات لبايدن في أكبر عملية تزوير في بلادنا

2020/11/29 | 19:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول مقابلة له بعد الانتخابات إن الولايات المتحدة “شهدت أكبر عملية تزوير”، لافتا إلى أن هناك ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات لجو بايدن بدلا منه.

وقال ترامب في مقابلة مع “فوكس نيوز” إن القادة الأجانب يتصلون بالمرشح الديموقراطي الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، ليقولوا له “إنها أكثر انتخابات شهدت فوضى رأوها على الإطلاق”.

ولفت ترامب إلى أنه “يعرف أشخاصا تلقوا “اثنين أو ثلاثة أو أربعة” بطاقات اقتراع عبر البريد” وأضاف: “هذه الانتخابات مزورة وهناك احتيال كبير..



إنه أكبر تزوير في بلادنا”.

واوضح أنه “حصل على أكثر من 74 مليون صوت، وأن بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت”، مجددا تأكيده على أن “هذه الانتخابات مزورة بالكامل”.

وأشار إلى أنه تم “إلقاء بطاقات التصويت”، وأنه ذهب إلى المكبات حيث ألقيت البطاقات.

وأضاف ترامب أنه “لدينا المئات من الإثباتات و الشهادات المكتوبة خطيا للتأكيد على ما نقول”، لكن المحاكم والقضاة لم يقبلوا بها، وقال: “في أي بلد نعيش؟ وأي انتخابات هذه؟”.

وتابع إن “ما جرى في جورجيا كارثي”، معتبرا أن “حاكم جورجيا كان عارا وأنه أخطأ حين أيده يوما ما”، مؤكدا “يجب أن نتحرك بسرعة كبيرة ولن أتحدث عن التواريخ التي يتحدثون عنها لتحديد الفائز“.

وتساءل ترامب، كيف لجو بايدن أن يتفوق على هيلاري كلينتون ويتخطى أصوات حصل عليها باراك أوباما في الولايات المتأرجحة وحتى بين الأمريكيين السود؟.



وقال إن “هناك أشخاصا من الموتى صوتوا وهذا يعني أن هناك من صوت بدلا منهم”، وأضاف أن “هناك قصة طويلة وقد حدث تزوير ضد إرادة الشعب الأمريكي”.

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