2020/11/29 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول مقابلة له بعد الانتخابات إن الولايات المتحدة “شهدت أكبر عملية تزوير”، لافتا إلى أن هناك ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات لجو بايدن بدلا منه.وذكر ترامب في مقابلة مع “فوكس نيوز”، ان “القادة الأجانب يتصلون بالمرشح الديموقراطي الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: الولايات المتحدة شهدت اكبر عملية تزوير في الانتخابات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: الولايات المتحدة شهدت اكبر عملية تزوير في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: الولايات المتحدة شهدت اكبر عملية تزوير في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).