دبي تخفض رسم الوقود الإضافي على فواتير الكهرباء والمياه

2020/11/29 | 19:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن الإمارة ستخفض رسوم الوقود الإضافية على فواتير الكهرباء والمياه من أول ديسمبر كانون الأول، مشيرة إلى وفورات ناجمة عن إضافة موارد الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة.

طاقة متجددة ونظيفةتهدف دبي إلى توفير 75% من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول العام 2050، وفقا للبيان.تقرر خفض رسم الوقود الإضافي للكهرباء إلى خمسة فلوس لكل كيلووات ساعة من 6.5 فلس، وسيصبح الرسم الإضافي للمياه 0.4 فلس للجالون من 0.6 فلسوفقا للحساب الرسمي للمجلس الأعلى للطاقة في دبي على موقع “انستغرام” ينص القرار على خفض الرسم الإضافي من 6.5 فلس لكل كيلووات ساعة إلى 5 فلوس بالنسبة للكهرباء ومن 0.6 فلس إلى 0.4 فلس لكل جالون مياه.أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير “نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة وتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050”.أضاف سعيد محمد الطاير “في ضوء زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 9% وبالتالي انخفاض استهلاك الوقود فإن الوفورات التي تحققت ستنعكس على فواتير المتعاملين”.أشار في نفس الصدد إلى أن قرار المجلس الأعلى للطاقة في دبي بتخفيض الرسم الإضافي للوقود للكهرباء والمياه يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة لسكان دبي.كشفت طيران الإمارات، قبل شهر، النقاب عن أن نحو ثلث أسطول حافلاتها المخصص لتنقلات أفراد طواقم الخدمات الجوية بدبي يعمل حاليًا بالوقود الحيوي، ما يشكل خطوة أخرى إلى الأمام في مهمتها البيئية للحد من الانبعاثات.استقر في العام 2017 أول البيوت العائمة في الإمارات، وانطلق بشكل دوري في رحلة بين أهم معالم مدنية دبي “قناة دبي المائية” ليستقر في مراسي الخليج التجاري.

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