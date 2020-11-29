أول مقابلة مع ترامب عقب الانتخابات: حتى الأموات شاركوا!

2020/11/29 | 19:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاحد، في أول مقابلة له بعد الانتخابات إن الولايات المتحدة "شهدت أكبر عملية تزوير"، لافتا إلى أن هناك ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات لجو بايدن بدلا منه.



وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز"، نقلته "روسيا اليوم"، إن "القادة الأجانب يتصلون بالمرشح الديموقراطي الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، ليقولوا له إنها أكثر انتخابات شهدت فوضى رأوها على الإطلاق".

ولفت ترامب إلى أنه "يعرف أشخاصا تلقوا ’اثنين أو ثلاثة أو أربعة’ بطاقات اقتراع عبر البريد"، مضيفا "هذه الانتخابات مزورة وهناك احتيال كبير..



إنه أكبر تزوير في بلادنا".

وتابع ترامب أنه "حصل على أكثر من 74 مليون صوت، وأن بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت"، مجددا تأكيده على أن "هذه الانتخابات مزورة بالكامل".

وأشار ترامب إلى أنه تم "إلقاء بطاقات التصويت، وأنه ذهب إلى المكبات حيث ألقيت البطاقات".

وأضاف ترامب أنه "لدينا المئات من الإثباتات و الشهادات المكتوبة خطيا للتأكيد على ما نقول، لكن المحاكم والقضاة لم يقبلوا بها، متسائلا "في أي بلد نعيش؟ وأي انتخابات هذه؟".

وقال ترامب إن "ما جرى في جورجيا كارثي"، معتبرا أن "حاكم جورجيا كان عارا وأنه أخطأ حين أيده يوما ما".

وقال ترامب "يجب أن نتحرك بسرعة كبيرة ولن أتحدث عن التواريخ التي يتحدثون عنها لتحديد الفائز".

وتساءل ترامب، "كيف لجو بايدن أن يتفوق على هيلاري كلينتون ويتخطى أصوات حصل عليها باراك أوباما في الولايات المتأرجحة وحتى بين الأمريكيين السود؟"، مضيفا إن "هناك أشخاصا من الموتى صوتوا وهذا يعني أن هناك من صوت بدلا منهم"، وأضاف أن "هناك قصة طويلة وقد حدث تزوير ضد إرادة الشعب الأمريكي".

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