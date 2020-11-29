ديالى تصدر اول تقرير عن “عشوائيات بعقوبة” وتؤكد : ازالتها مستحيلة

2020/11/29 | 19:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

كشفت قائممقامية قضاء بعقوبة في ديالى ، الاحد، عن مضمون تقرير موسع عن ملف العشوائيات .

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ /المعلومة/،إن “قضاء بعقوبة بنواحيه الاربعة يعد اكثر اقضية ديالى من ناحية الكثافة السكانية والتي تصل الى اكثر من 700 الف نسمة والتي تصل الى قرابة 50% من اجمالي سكان المحافظة”.

واضاف الحيالي، ان “اجمالي عدد العشوائيات السكنية في قضاء بعقوبة تصل الى اكثر من 5 الاف منزل بينها الفي منزل في مدينة بعقوبة فقط والباقي منتشرة في النواحي الأربعة”، لافتا الى ان “الاحصائية غير ثابتة وهي ترتفع شهر بعد اخر بسبب عوامل متعددة ابرزها ازمة السكن”.

واشار قائمقام قضاء بعقوبة الى ان “ازالة العشوائيات في ظل هذه الاعداد الكبيرة للمنازل التي تضم الاف الاسر الفقيرة والنازحة والمهجرة صعب جدا ولابد من برنامج وطني يعالج ملف العشوائيات بما يحفظ كرامة العوائل ويحميها من مستقبل مجهول في ظل تنامي معدلات الفقر والعوز المادي”.



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