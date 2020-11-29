2020/11/29 | 19:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – استنكرت القناة الرياضية العراقية، اليوم الاحد، ما وصفته بمغالاة الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم في أسعار حقوق البث التليفزيوني لبطولة الدوري الممتاز.وقالت القناة في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: ان “تطبيعية اتحاد الكرة تستغل جائحة كورونا وعدم تواجد الجماهير في الملاعب لفرض أرقاما فلكية مقابل منح الرياضية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرياضية العراقية تتهم اتحاد الكرة بفرض أرقاما فلكية مقابل حقوق بث الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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