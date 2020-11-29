العصائب: جريمة اغتيال فخري زاده أثبتت هشاشة الكيان الصهيوني

2020/11/29 | 19:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت حركة عصائب أهل الحق العراقية، الأحد، بيانا بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده....

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