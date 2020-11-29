حصيلة ضحايا كورونا في العالم والعراق بالمرتبة الـ 22

2020/11/29 | 19:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت اعداد الوفيات بفايروس كورونا المستجد حول العالم اليوم الأحد، نحو مليونا و458 ألفا و305، فيما بينت وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية ان العراق تراجع 9 مراتب في ترتيب عدد الإصابات والوفيات بالفايروس المستجد.

ووفقا لموقع ورلد ميتر المتخصص في رصد إحصائيات كورونا، فقد وصل عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا حول العالم إلى 62 مليونا و573 ألفا و187 إصابة عند الساعة 07:30 بتوقيت مكة المكرمة (04:30 بتوقيت غرينتش).

وبلغ عدد المتعافين في العالم 43 مليونا و193 ألفا و984، في حين بلغت حصيلة الوفيات مليونا و458 ألفا و305.

من جانبه أكد مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الاتحادية رياض عبد الأمير خلال تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن العراق تراجع إلى الترتيب الـ20 بعد أن كان في الترتيب الـ11 في الجدول العالمي لعدد الإصابات بفايروس كورونا، مبينا انه تراجع أيضاً إلى الترتيب الـ22 بعد أن كان في الترتيب العالمي الـ 12 من حيث عدد الوفيات بكورونا.

واشار عبد الامير الى عدم إمكانية الحكم حاليا بانحسار الوباء، خاصة ونحن في فصل الشتاء، والذي يحتمل أن تزداد فيه الإصابات أسوة بدول العالم، لافتا الى ان استمرار نزول عدد الإصابات إلى نهاية فصل الشتاء، فإن ذلك يعطي إشارة إلى انحسار الوباء، بسبب تحقق مناعة مجتمعية واسعة، ساهمت بتقليل فرص انتقال الوباء.

PUKmedia متابعة‌

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