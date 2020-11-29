ثاني دولة خليجية تدين اغتيال العالم النووي الإيراني

2020/11/29 | 19:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعربت سلطنة عمان اليوم الأحد عن إدانتها لاغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن وزير خارجية البلاد، بدر بن حمد البوسعيدي، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف حيث أعرب عن “تعازي السلطنة في مقتل فخري زاده وإدانتها لهذا العمل وكل ما يتنافى مع القوانين الإنسانية والدولية”.

من جانبها، ذكرت وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية أن البوسعيدي خلال المكالمة “رفض الإرهاب بكل أشكاله واعتبره غير مقبول”.

وأصبحت عمان ثاني دولة خليجية بعد قطر تدين اغتيال فخري زاده الذي كان يترأس منظمة الأبحاث والإبداع التابعة لوزارة الدفاع ويعد شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي.

واغتيل فخري زاده صباح الجمعة في ضواحي طهران برصاص مهاجمين مجهولين، وألقت السلطات الإيرانية على إسرائيل اللوم في الهجوم.



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