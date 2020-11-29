اغتيال فخري زاده.. إسرائيليون يحاولون حل لغز العملية الغامضة

2020/11/29 | 19:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يقف الموساد فعلا خلف اغتيال العالم النووي الإيراني؟ وإن كان الجهاز الإسرائيلي هو الذي اغتاله، فلماذا؟ وكيف يمكن أن تنتقم إيران؟ تتردد أسئلة كثيرة، الأحد، في إسرائيل حول مقتل، محسن فخري زاده، في عملية أقرب إلى رواية بوليسية.

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