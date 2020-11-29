التربية تُطلق النسخة الثانية من منصة العراق التعليمية

2020/11/29 | 19:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، الأحد، إطلاق النسخة الثانية من "منصة العراق التعليمية" بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.



وذكر بيان صدر عن الوزارة تلقى "ناس" نسخة منه (29 تشرين الثاني 2020) أنه "برعاية وبتوجيه مباشر من وزير التربية الاستاذ علي حميد الدليمي اعلنت وزارة التربية ممثلة بمديرية التلفزيون التربوي ، اطلاق النسخة الثانية من منصة العراق التعليمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بغية تقديم افضل الخدمات لتلاميذنا وطلبتنا الاعزاء خلال العام الدراسي الجديد".

وأوضحت الوزارة، أن "هذه المنصة تم انجازها بجهود وبسواعد عراقية خالصة عملت بشكل متواصل وعلى مدى (24) ساعة لإكمال هذا المشروع الوطني العراقي، بهدف مساعدة الطلبة على اجتياز الظروف الاستثنائية التي يمرون بها وتحقيق النجاح المنشود" منوهاً إلى أن "المنصة تعمل من خلال تطبيقات على الاجهزة الذكية بنظامي (الاندرويد و IOS) ، وسيكون بث مباشر على مدى ساعات اليوم ، حيث يوجد هناك اكثر من ٤٦٠٠ درساً تعليمياً مسجلاً للمراحل الدراسية كافة بالإضافة الى التعليم المسرع".

وتابع البيان أن "التعاون بين وزارتي التربية والاتصالات سيتيح للطالب الاستفادة من خدمات المنصة التعليمية والوصول اليها دون الحاجة الى سعات انترنيت كبيرة".

من جانبه دعا وزير التربية "الطلبة إلى متابعة هذه المنصة حرصا على مستقبلهم الدراسي، وكذلك طمأن الملاكات التعليمية والتدريسية بأن الوزارة التي عملت بصمت واجتهاد خلال الفترة الماضية لإطلاق هذا المشروع الوطني ستبقى دوما حريصة على تقديم ما هو الافضل لبلدنا الحبيب".

رابط منصة العراق التعليمية :

https://int.iepn.iq/

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