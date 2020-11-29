بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.. إطلاق النسخة الثانية من

2020/11/29 | 19:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] اطلقت وزارة التربية النسخة الثانية من "منصة العراق التعليمية" بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد

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