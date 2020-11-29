2020/11/29 | 19:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مراسل التغيير: صاروخ يستهدف مصفاة نفط الصينية بصلاح الدين وإندلاع النيران داخلها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مراسل التغيير: صاروخ يستهدف مصفاة نفط الصينية بصلاح الدين وإندلاع النيران داخلها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مراسل التغيير: صاروخ يستهدف مصفاة نفط الصينية بصلاح الدين وإندلاع النيران داخلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).