صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”124″ المسجلة اليوم

2020/11/29 | 19:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 124 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 55 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 124 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

55 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال حالة واحدة

قطاع الرصافة 15 حالة

قطاع الشعب 4 حالات

قطاع المدائن 15 حالة

قطاع النهروان 7 حالات

قطاع بغداد الجديدة 5 حالات

قطاع البلديات الثاني 5 حالات

قطاع الصدر 3 حالات

– 69 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 27 حالات محلة, 560, , 544, 527, 516, 513, 550، 553، الداخل، الدسيم، جميلة

الكرخ 4 حالات في حي الجامعة والعامرية

الاعظمية 4 حالات محلة 312, 314, 310

الشعب 3 حالات في ، الديوان، حي اور، 359،

الكرادة حالتين محلة 901,

الامين حالة واحد محلة, 733

الزعفرانية 13 حالة محلة 961, 962, ،964، 954, 950،

بغداد الجديدة 3حالات محلة, 717

الجادرية حالتين محلة 911

الضباط حالتين

الصناعة حالتين قرب الجامعة التكنولوجية

جسر ديالى حالة واحدة

بسماية حالة واحدة

كمب سارة حالة واحدة محلة 910

العبيدي حالتين محلة 762

باب الشيخ حالة واحدة محلة 123

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 70692 توفي منهم 1396 فيما اكتسب الشفاء 67355 ومتبقي قيد العلاج 1941”.





ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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