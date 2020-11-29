2020/11/29 | 19:55 - المصدر: عين العراق

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العراق يدين اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده

دانت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، حادثة اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان إن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره وزير خارجيّة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة محمد جواد ظريف، أعرب خلال اتصاله عن تعازيه ومواساته إثر مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده”، معبّراً عن “الإدانة لهذه الأعمال التي لا تساهم بدعم الاستقرار”.

وأضاف، أن “الجانبين تباحثا بتطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي”.

وفي يوم الجمعة الماضية اغتيل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بالإرهابية.

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