هجوم داعشي يصيب 5 منتسبين لفوج المغاوير

2020/11/29 | 19:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن مصدر امني اليوم الاحد عن هجوم لداعش الارهابي في مطيبيجة شرق صلاح الدين استهدف فوج المغاوير الاول تابع لعمليات صلاح الدين ، مبينا ان الاحصائية الاولية للهجوم 5 جرحى بينهم ضباط اثنين و3 جنود “.

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