2020/11/29 | 19:57 - المصدر: وكالة خبر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واخ ـ بغداد
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اعلن مصدر امني اليوم الاحد عن هجوم لداعش الارهابي في مطيبيجة شرق صلاح الدين استهدف فوج المغاوير الاول تابع لعمليات صلاح الدين ، مبينا ان الاحصائية الاولية للهجوم 5 جرحى بينهم ضباط اثنين و3 جنود “.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم داعشي يصيب 5 منتسبين لفوج المغاوير) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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