مصافي الشمال تعلن السيطرة على حريق مصفى الصينية وتؤكد سقوط صاروخي كاتيوشا

2020/11/29 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير إعلام مصافي الشمال: الحريق تمت السيطرة عليه دون خسائر

حريق بمصفى الصينية ببيجي بعد تعرضه لصاروخي كاتيوشا انطلقا من مقتربات طريق الصينية الحديثة

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