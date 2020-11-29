بالفيديو : حريق مصفى الصينية

2020/11/29 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

حصلت بغداد اليوم على مقطع فيديو يوثق حريق مصفى الصينية الذي اندلع اليوم عقب سقوط صاروخ مجهول المصدر.

وافاد مصدر أمني في وقت سابق ، بسقوط صاروخ على مصفى الصينية في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "صاروخا سقط على مصفى الصينية انطلق من مقتربات طريق الصينية الحديثة في صلاح الدين، مما تسبب باندلاع النيران بداخله".

واضاف أن "النيران ما تزال مندلعة، فيما توجهت فرق الدفاع المدني لمكان الحادث".

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