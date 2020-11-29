صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ

2020/11/29 | 20:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 124 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 55 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 124 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.- 55 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع الاستقلال حالة واحدة• قطاع الرصافة 15 حالة• قطاع الشعب 4 حالات• قطاع المدائن 15 حالة• قطاع النهروان 7 حالات • قطاع بغداد الجديدة 5 حالات• قطاع البلديات الثاني 5 حالات• قطاع الصدر 3 حالات_ 69 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية .واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 70692 توفي منهم 1396 فيما اكتسب الشفاء 67355 ومتبقي قيد العلاج 1941".



ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء"./انتهى9

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