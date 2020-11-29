2020/11/29 | 20:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشبت النيران مساء يوم الأحد نتيجة قصف صاروخي استهدف مصفى للنفط في محافظة صلاح الدين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: سقوط صاروخ داخل مصفاة للنفط في محافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: سقوط صاروخ داخل مصفاة للنفط في محافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).