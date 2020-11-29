الخارجية تدين إغتيال عالم نووي ايراني

2020/11/29 | 20:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاحد، نظيرتها الايرانية بمقتل العالم الايراني محسن فخري زادة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت الجمعة المنصرمة باغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة في منطقة آبسرد دماوند في طهران.

وقالت الخارجية العراقية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان وزيرها فؤاد حسين أجرى أتصالاً هاتفياً مع نظيره وزير خارجيّة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة محمد جواد ظريف، مُعرباً عن خالص تعازيه ومُواساته إثر مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده، معبّراً عن الإدانة لهذه الأعمال التي لا تساهم بدعم الاستقرار.

واضاف البيان: ان الجانبين بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي.

PUKmedia اعلام وزارة الخارجية‌

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