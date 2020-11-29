دائرة تمكين المرأة العراقية تقيم ورشة عمل لمعالجة قضايا العنف الإجتماعي

2020/11/29 | 20:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أقامت دائرة تمكين المراة العراقية برعاية الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة عمل بعنوان (الورشة التحسيسية للعنف القائم على النوع الإجتماعي) ضمن حملة ال (١٦) يومآ الخاص باليوم العالمي لمناهضة العنف على المرأة.

وبينت مدير عام دائرة تمكين المراة د.يسرى كريم محسن، الجدية التي تتعامل بها الدائرة لبناء شبكة وطنية فاعلة من تشكيلات تمكين المرأة وسعيها لبناء بيئة خالية من التمييز تجاه المرأة وتوافر الحماية القانونية لها وإنجاز ورقة عمل لغرض زيادة تفعيل تشكيلات تمكين المرأة في المحافظات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال رفع مستواها إلى أقسام ترتبط بالرئيس الأعلى للجهة وسوف يتم اعمام نتائجها لاحقًا.

وأضافت كريم، إن التشكيلات ستتبنى متابعة تنفيذ الخطط الوطنية والأنشطة المحلية المقرة وتزويدنا بالتقارير عن المنجز من الجهد المحلي العامل في شأن إدماج مفهوم النوع الإجتماعي ورفع مستوى الوعي المجتمعي من خلال إستثمار وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة بهدف تنمية القدرات النسوية وتبني التجارب الناجحة واعمام نتائجها، إلى جانب الاستجابة السريعة لمعالجة الأزمات العامة للحد من تأثيرها على المرأة.

وناقشت الورشة التي أقيمت في بغداد لتشكيلات تمكين المراة في كل من محافظات (بغداد، النجف الاشرف، ديالى، صلاح الدين، بابل، كركوك، الأنبار) أربعة محاور أساسية تمثلت ب (وضع الخطط والتوصيات الخاصة بتدخلات الاستجابة للعنف القائم على النوع الإجتماعي وزيادة قدرة التشكيلات لوضع آلية منطقية للدعوة والمناصرة لمنع العنف القائم على النوع الإجتماعي)، فضلا عن القضايا الرئيسة التي تعيق عملية الاستجابة مع عمليات العنف القائم على النوع الإجتماعي والإستثمار في وسائل الإعلام للمناصرة في المجتمعات.

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