عاجل | مراسل التغيير: مسلحون ينفذون هجوما على منطقة مطيبيجة شرقي صلاح الدين

2020/11/29 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير

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مراسل التغيير: شهداء وجرحى بصفوف الجيش إثر هجوم لداعش على منطقة مطيبيجة شرقي صلاح الدين

مراسل التغيير: مسلحون ينفذون هجوما على منطقة مطيبيجة شرقي صلاح الدين

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