سومو تعلن عدم قدرتها على الالتزام بعقود تجهيز النفط خلال الشهر الحالي

2020/11/29 | 20:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، عدم قدرتها على الالتزام بعقود تجهيز النفط خلال شهر تشرين الثاني الحالي نتيجة سوء الاحول الجوية.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "سوء الاحوال الجوية التي شهدها شهر تشرين الثاني الجاري، اثر بصورة مباشرة على معدلات تحميل نفط خام البصرة المصدر عبر الموانئ الجنوبية".

واكدت أن "ذلك نتج عنه انخفاض معدلات التصدير للشهر الجاري عما كان مخططاً وفق جداول التحميل التي اعدت وفقاً للعقود المبرمة والتزاماً باتفاق دول اوبك وتلك المؤتلفة معها، ما يُظهر التزام العراق بنسبة ستزيد عن 100% عند انتهاء الشهر الجاري".

وتطالب أوبك بلس، بخفض 850 الف برميل يوميا من العراق خلال الشهر الحالي والقادم نتيجة التزام العراق باتفاق أوبك بلس.





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