إيطاليا تسجل 686 وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/11/29 | 20:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، يوم الأحد، بأنها سجلت 541 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، كما رصدت 20648 إصابة بالفيروس.

وبحسب الوزارة، فإن هذه الأرقام، تشكل تراجعا في الحصيلة اليومية للوفيات بالمقارنة مع يوم السبت، حيث تم تسجيل 686 حالة وفاة.

وسجلت إيطاليا إجمالا 54904 حالات وفاة بسبب تفشي الفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا.



كما سجلت أكثر من 1.5 مليون إصابة منذ تفشي الوباء.

وفي حين أن عدد الوفيات اليومية في إيطاليا كان من بين أعلى المعدلات في أوروبا خلال الأيام الأخيرة، فقد تباطأ ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات وإشغال العناية المركزة، مما يشير إلى انحسار الموجة الأخيرة من الإصابات.

وظلت منطقة لومبارديا الشمالية، المتمركزة في العاصمة المالية الإيطالية ميلان، المنطقة الأكثر تضررا في البلاد.



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