منظمة UPP تعزّز دور الشباب في بناء مجتمعاتهم بعد مرحلة داعش بالتعاون مع الجامعة التقنية الشمالية

2020/11/29 | 20:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أيهم بويا ضمن الأنشطة التعليمية التي تقوم منظمة (جسر إلى – UPP) الإيطالية، ومن خلال مشروعها معًا للسلام، وبالتعاون مع الجامعة التقنية الشمالية، إقامة دورات تعزيز المهارات المهنية لمجموعة من الشباب ومن مختلف مكونات سهل نينوى، وبالتنسيق مع الدكتور عامر الزبيدي مسؤول قسم التدريب المستمر.تعد الدورات التدريبية ذات أهمية كبيرة سواء لأرباب العمل …

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