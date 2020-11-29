محافظ الأنبار يتحدث عن عودة النازحين وتأمين المخيمات

2020/11/29 | 20:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفى محافظ الأنبار، علي فرحان الدليمي، الأحد، وجود أي خرق أمني في مخيمات النازحين، مؤكدا انها مؤمنة بالكامل منذ بدء النزوح، مبينا أن عودة النازحين تجري بطريقة طبيعية، وهناك خطة لإعادة الجزء الأكبر منهم خلال نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في تصريح للدليمي، لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (29 تشرين الثاني 2020)، ذكر فيه إن "مخيمات النازحين مؤمنة وبشكل كامل منذ بدء النزوح"، مؤكداً "عدم وجود أي خرق أمني بهذا الصدد".

وأضاف، أن "المحافظة كانت تضم أكثر من 1400 عائلة نازحة، حيث تمت إعادة أكثر من 300 عائلة"، لافتا إلى أن "عمليات العودة تجري يوميا أو بين يوم وآخر".

وتابع الدليمي، أن "هناك خطة لإعادة الجزء الأكبر من النازحين خلال نهاية العام الجاري"، مبينا أن "عودة النازحين تجري بطريقة طبيعية، ولا تتدخل الحكومة أو أي منظمة دولية بعودتهم".

وأكد الدليمي على "استمرار الإعمار في المحافظة"، منوها بأن "بعض المناطق كانت فيها مشاكل، وتم إيصال الخدمات لها، وأصبحت جاهزة، فضلا عن حل عدد من المشاكل الأمنية لدى بعض النازحين، من خلال المطالعة المجتمعية، وبعض اللجان والمنظمات وشيوخ العشائر، ووضع آلية لاستحصال الموافقات لضمان عودتهم".

وأوضح محافظ الأنبار، أن "بعض المناطق كانت فيها مشاكل أمنية، وبعض المخلفات الحربية، والآن أصحبت مؤمنة ومحصنة بشكل جيد".

وشدد الدليمي، على "أهمية أن تكون هناك تخصيصات مالية للأسر العائدة من وزارة الهجرة، لكن الوضع المالي في البلد انعكس سلبا على هذا الملف".

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