رويترز: سقوط صواريخ على مصفاة الصينية في بيجي

2020/11/29 | 20:25 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أفادت وكالة رويترز، الاحد، بسقوط صواريخ على مصفاة الصينية في بيجي، فيما قالت وسائل اعلام ان الاستهداف ادى إلى اندلاع النيران فيها.





وقالت الوكالة اليوم، (29 تشرين الثاني 2020)، بأن صواريخا سقطت على مصفاة الصينية في منطقة بيجي والواقعة في محافظة صلاح الدين.

وتغذي هذه المصفاة حاجة المناطق المجاورة لها من المشتقات النفطية، إضافة إلى أنها تغذي محطات الكهرباء المجاورة لها.

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