2020/11/29 | 20:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيطرة على حريق مصفى الصينية في بيجي بعد تعرضه لصاروخي كاتيوشا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيطرة على حريق مصفى الصينية في بيجي بعد تعرضه لصاروخي كاتيوشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).