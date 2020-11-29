2020/11/29 | 20:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاسايش توقف عشرات الأشخاص المخالفين لحظر تجوال القامشلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/29 | 20:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسايش توقف عشرات الأشخاص المخالفين لحظر تجوال القامشلي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسايش توقف عشرات الأشخاص المخالفين لحظر تجوال القامشلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).