بالصور.. مصفى 'الصينية' بعد استهدافه بصاروخ

2020/11/29 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لمصفى "الصينية" في صلاح الدين بعد استهدافه بصاروخ.

وافاد مصدر امني، الاحد، بسقوط صاروخ داخل مصفى الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين.

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