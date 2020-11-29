2020/11/29 | 20:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت مصادر أمنية مطلعة في محافظة النجف، أن القوات الأمنية نفذت أوامر قبض بحق 3 ضباط وذلك ضمن التحقيق في قضية هروب مستثمر محكوم غيابياً.



المصادر أبلغت "ناس" أن "الأمن السياحي اعتقل صباح اليوم في أحد مطاعم النجف، مستثمراً محكوماً غيابياً، وسلمه إلى أحد مراكز الشرطة، إلا أنه هرب لاحقاً في ظروف غامضة".

وتابعت "على إثر ذلك، تم توقيف عدد من الضباط، بأوامر قضائية، من بينهم ضابط برتبة نقيب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن اعتقال 3 ضباط في النجف بعد ’هروب غامض’ لمستثمر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن اعتقال 3 ضباط في النجف بعد ’هروب غامض’ لمستثمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).