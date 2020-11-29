ملاحظة في مفهوم المثقف ..! - فؤاد الصلاحي

2020/11/29 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_الصلاحي وفقا لما يعيشه العرب من اوضاع استثنائية - مزرية- خاصة بلدان الخريف السياسي يعاد مجددا النقاش حول دور المثقف ..لان الواقع المتشظى اظهر ادوار عجائبية ومتناقضة لهذا الكائن المدعو بالمثقف ..وهنا يمكن القول ان المثقفين عموما لا يمكن ان يشكلوا موقفا واحدا لانهم ليسوا طبقة اجتماعية واحدة بل ينقسم هؤلاء وتتوزع ادوارهم يمينا ويسارا ووسطا ودون موقف معلن موحد ومنهم من يقف في اقصى اليسار كما بعضهم في اقصى ال ......





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