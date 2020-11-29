استنكار شعبي لجريمة قوى التيار الصدري في قتل وجرح المنتفضين - كاظم حبيب

2020/11/29 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب لم ولن تخمد شعلة الانتفاضة التشرينية الوهاجة، لا لن تهدأ أصوات المنتفضين الزاخرة بحب الشعب والوطن والأمل بإنقاذه من أيدي الحكام العتاة، فموتوا بغيظكم أيها الأوباش يا من ولغتم بدماء أبناء وبنات الشعب، فقوى الانتفاضة الحية في مدن محافظات الوسط والجنوب وبغداد مستعدة لمواجهة أعداء الانتفاضة بثقة عالية بالنفس وبإرادة صارمة ومسلحة بعدالة المطالب الشعبية المشروعة التي تناضل من أجل تحقيقها، وبالإصرار على ......





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