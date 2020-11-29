النفط: إخماد حريق مصفى الصينية

2020/11/29 | 20:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] اعلنت شركة مصافي الشمال عن تمكن منتسبيها من فرق الاطفاء والسلامة والدفاع المدني والجهات الساندة من اخماد الحريق الذي اندلع في احد خزانات مصفي الصينية مساء اليوم على اثر سقوط صاروخ عليه

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