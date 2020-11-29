الأعرجي يبحث مع وجهاء محافظة ذي قار ملابسات الأحداث الأمنية الأخيرة

2020/11/29 | 20:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث فريق أزمة الطوارئ برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي مع شيوخ عشائر ووجهاء ذي قار ملابسات الأحداث الأمنية الأخيرة للحيلولة دون تكرارها وفرض هيبة الدولة والقانون.

وأكد الأعرجي، أن وجوده في ذي قار على رأس وفد أمني عالي المستوى، هو للاطلاع عن قرب على طبيعة أحداث الناصرية بهدف الخروج بحل يحفظ أهل ذي قار ويجنبهم الوقوع في الفتنة.

بدورهم أكد شيوخ عشائر ووجهاء ذي قار، وقوفهم مع القانون والدولة واستعدادهم لدعم فريق أزمة الطوارئ، بما يجعل المحافظة آمنة مستقرة.

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