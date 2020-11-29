الجيش العراقي يطلق حملة عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش في صحراء الأنبار

2020/11/29 | 20:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش العراقي انطلاق حملة عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش في صحراء محافظة الأنبار.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء ناصر الغنام في بيان إن الحملة العسكرية انطلقت بمشاركة قوات من الجيش والشرطة والحشد العشائري، موضحا أن الحملة تهدف إلى مطاردة ما تبقى من فلول داعش في عمق صحراء الرطبة.

وتأتي هذه الحملة بعد ساعات من هجوم إرهابي شنه مسلحو داعش على منطقة الكسرة التابعة لقضاء النخيب، أودى بحياة منتسب أمني وإصابة ثلاثة اخرين بينهم امرأة.

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