داعش الارهابي يتبنى قصف مصفى الصينية

2020/11/29 | 21:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تبنت عصابات داعش الارهابية اليوم الأحد، مسؤوليتها عن قصف مصفى نفط الصينية في قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين بصاروخي كاتيوشا مساء اليوم.

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